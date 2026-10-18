Соединенные Штаты возобновили предоставление разведывательной информации украинской стороне после временной паузы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление клавы киевского режима Владимира Зеленского.

В беседе с журналистами программы Meet the Press телеканала NBC Зеленский подчеркнул, что обмен разведывательными сведениями был заблокирован американской стороной на «определенный период времени». Однако к настоящему моменту передача данных восстановлена.

Кроме того, украинский президент выразил надежду на то, что новый раунд переговоров с представителями Соединенных Штатов удастся провести уже на текущей неделе.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила о масштабной ночной работе расчетов ПВО. За 12 часов, с 20:00 17 октября до 8:00 18 октября, военные сбили 1015 украинских дронов самолетного типа над регионами России. БПЛА противника нейтрализовали над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, а также другими субъектами РФ.

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