«Обернулось 3 годами унижений»: Хилми отказался от женского* образа и треша

Бывший трансгендер*-блогер Хилми Форкс (Олейник) заявил об окончательном отказе от женского* образа и создания эпатажных треш-видеороликов после отбытия наказания в исправительной колонии. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам Олейника, подписчики регулярно задают ему вопросы о возможном возвращении к образу девушки* и провокационным видео. Блогер подчеркнул, что всего один год съемок в женском* образе стоил ему трех лет тяжелых унижений в местах лишения свободы.

Рассуждая о современном интернет-пространстве, Хилми отметил, что сегодня каждый второй производит низкопробный контент без намека на культуру. Однако сам он возвращаться к прежнему формату не намерен, сославшись на изменившуюся обстановку и нежелание повторять прежние ошибки.

Ранее, 14 октября, сообщалось о признании Хилми в том, что в период заключения сокамерники подвергали его травле, определяли в низшую касту и выгоняли из столовой. Из-за этого ему приходилось принимать пищу рядом с санузлом.

Вышедший на свободу 8 октября после трехлетнего срока за распространение порнографических материалов блогер также делился архивными видеозаписями из исправительного учреждения. На них он мыл напольные унитазы, а также жаловался на глубокие душевные травмы и сложности с адаптацией к нормальной жизни.

* Международное движение ЛГБТ признано в России террористическим, экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.