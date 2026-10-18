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«Проклятый» рейс Air Cairo в Хургаду вылетел из Москвы после 62 часов ожидания

Туризм
Максим Гулячик / Фотобанк Лори

Фото - © Максим Гулячик / Фотобанк Лори

Рейс Air Cairo SM788, который несколько суток не могли отправить из Москвы в Хургаду, наконец покинул Шереметьево. Туристы провели в ожидании 62 часа, и у многих из-за этого пропала чуть ли не половина отпуска, сообщает РЕН ТВ.

Перед посадкой в самолет пассажиры встретили экипаж аплодисментами и овацией. До этого нервы у людей сдавали: им не сообщали, сколько еще ждать и в какой терминал направляться.

Когда накануне вечером их все же пустили на борт, но затем выгнали, так как не выдержала уже команда воздушного судна — у стюардессы произошел сердечный приступ. Кроме того, поступала информация, что бортпроводница упала в обморок из-за голода.

Обстоятельства длительной задержки ранее объясняли недомоганием сотрудника авиакомпании и отсутствием у перевозчика резервного экипажа в России.

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