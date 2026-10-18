В уличной перестрелке во Владикавказе тяжело ранили бойца поп-ММА Исмаилова
Боец поп-ММА Ибрагим Исмаилов, выступающий под псевдонимом Никархо, стал жертвой нападения с применением огнестрельного оружия во Владикавказе Республики Северной Осетии — Алании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ночной конфликт произошел на городской улице между спортсменом и группой молодых людей. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
В разгар обмена ударами один из участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в бойца. Исмаилов находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.
Медицинская помощь потребовалась еще одному пострадавшему.
Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину. Силовики уже установили всех остальных причастных к инциденту. Ход расследования находится на контроле МВД по Республике Северная Осетия — Алания.
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