В СберУниверситете обсудили, как искусственный интеллект меняет здравоохранение

Участники обсудили основные тренды отрасли: переход к человекоцентричномуздравоохранению, цифровую трансформацию процессов, внедрение AI-технологий, снижение нагрузки на врачей и повышение качества медицинской помощи. Также среди ключевых трендов были отмечены развитие дистанционных каналов взаимодействия, использование больших данных и алгоритмов AI для поддержки врачебных решений, автоматизация рутинных задач и персонализация лечения. Участники обсудили перспективы таких направлений, как прогнозирование заболеваний на основе больших данных, анализ медицинских изображений и биосигналов, создание цифровых помощников для пациентов и врачей, оптимизацию маршрутизации и распределения ресурсов.

«Сегодня технологии искусственного интеллекта становятся важнейшим ресурсом для системы здравоохранения. Они помогают врачам сосредоточиться на самом главном — пациенте, освобождая от рутинных задач и повышая точность диагностики. В Сбере мы развиваем множество решений с использованием AI-технологий: от анализа медицинских изображений до голосового ввода данных и дистанционного мониторинга здоровья. Эти технологии уже применяются в десятках регионов. К примеру, в Московской области мы реализуем ряд важных проектов в сфере здравоохранения с использованием искусственного интеллекта: сервис голосового заполнения документов Voice2Med уже экономит врачам до 30% времени, а виртуальный робот-ассистент Светлана принимает 7 миллионов звонков от пациентов и совершает 11 миллионов напоминаний — о записи, приеме, диспансеризации, выполняя работу 600 операторов. Мы верим, что, только объединив усилия, можно выстроить действительно эффективную, цифровую и человекоцентричную медицину. Сбер готов делиться своей экспертизой и участвовать в развитии здравоохранения — на благо врачей и пациентов по всей стране», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.