Стало известно, кто подорвал бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова

Взрыв в столице ЛНР произошел утром 3 июля. В результате ЧП погибли два человеке и еще трое пострадали. Следственный комитет квалифицировал взрыв в Луганске как террористический акт.

Предварительно, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины. За несколько секунд до взрыва она оставила рюкзак около дома на улице Тараса Шевченко. Рядом с ней находился бывший градоначальник. В результате взрыва Алена и Манолис погибли на месте.

При этом перед взрывом женщина разговаривала по телефону. Она могла не понимать, что является исполнителем теракта. Вероятно, жительница города Брянка могла приехать в Луганск по заданию кураторов. У погибшей осталось двое детей.