сегодня в 17:59

Следком квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

После проверки места событий и первых результатов расследования, инцидент в Луганске, где погиб бывший мэр Манолис Пилавов, следственные органы СК РФ по ЛНР теперь рассматривают как террористический акт, сообщили в пресс-службе Следкома .

Следователи СК России в ЛНР продолжают изучать обстоятельства трагедии в Луганске, где погиб Манолис Пилавов. После изучения места взрыва и анализа первичных данных расследования, это событие официально классифицировали как террористический акт.

В деле также фигурируют обвинения в незаконном обороте и самостоятельном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что взрыв в Луганске прогремел 3 июля в первой половине дня. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.