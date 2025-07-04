Опрос МосОблЕИРЦ среди подписчиков в социальных сетях

Своих подписчиков в в Телеграм-канале и ВКонтакте Единый информационно-расчетный центр Подмосковья приглашает пройти короткий, но важный опрос , передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Ответы и пожелания будут учтены при формировании тем и публикаций. Чем больше будет собраномнений, тем точнее МосОблЕИРЦ ответит на вопросы о начислениях в квитанциях, расчетах за ЖКУ, способах оплаты, приборах учета и т. д.

Опрос анонимный, пройти его можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.