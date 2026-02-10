Бастрыкин заинтересовался мигрантом, угрожавшем девочке в столичном детсаду

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о противоправных действиях мигранта в отношении 4-летней девочки в Москве, сообщает пресс-служба СКР.

К главе Следкома через информцентр обратился москвич. Он выразил несогласие с установлением обстоятельств дела в отношении его дочери. В декабре 2024 года мигрант из Киргизии, забирая своего ребенка из детского сада, завел малышку в раздевалку и стал угрожать ей физической расправой из-за конфликта, который ранее произошел у детей.

Помощь воспитаннице оказала воспитательница, она и рассказала о произошедшем отцу. На следующий день заявитель несколько раз ударил фигуранта по лицу. Его дочь находится под меднаблюдением из-за перенесенного стресса, но полиция к ответственности привлекла только отца пострадавшей девочки, с чем он не согласен.

Эта ситуация освещалась в соцсетях. Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате СКР.

В столичном главке СК РФ с марта 2025 года по факту противоправных действий в отношении девочки проводилась процессуальная проверка по статье 119 УК РФ (угроза убийством), но в возбуждении уголовного дела было отказано. Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников материалы процессуальной проверки передал по подследственности в органы МВД.

Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по столице Сергею Ярошу возбудить уголовное дело о противоправных действиях мигранта и доложить о ходе и результатах расследования.

