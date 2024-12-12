Бастрыкин заинтересовался бандой мигрантов, избивающей жителей Истры

сегодня в 14:50

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации в Сети о совершении противоправных действий в отношении жителей подмосковной Истры, сообщает пресс-служба ведомства.

Соцсетях была опубликована информация, что в городском округе Истра банда мигрантов избивает местных жителей, а также вымогает деньги и угрожает гражданам огнестрельным оружием.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Предоставить доклад главе СК поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя Черноголовки, который пожаловался на нелегалов, живущих без документов и в антисанитарных условиях.