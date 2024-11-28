Бастрыкин заинтересовался нелегалами, живущими в антисанитарии в Черноголовке

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СК: нелегальные мигранты живут в антисанитарийном техздании в Черноголовке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении миграционного законодательства в Черноголовке Московской области. По заявлению местного жителя, в техническом здании на Институтском проспекте незаконно проживают граждане других государств, сообщает пресс-служба СК РФ.

Приезжие живут в антисанитарных условиях. У некоторых из них нет документов, необходимых для пребывания в РФ.

Сотрудники ГСУ СК России по Московской области начали проводить процессуальную проверку. Ситуацию контролируют в центральном аппарате Следкома.

Ранее 35 нелегальных мигрантов привлекли к ответственности в округе Пушкинский в Московской области. Рейды проводили в общежитиях, многоквартирных домах и объектах общепита.