35 нелегальных мигрантов привлекли к ответственности в округе Пушкинский

В ходе рейдов подмосковная полиция привлекла к административной ответственности 35 нелегальных мигрантов. Восемь из них выдворят из России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Рейды проходили в общежитиях, многоквартирных домах и объектах общепита в Пушкине. 35 нелегалов привлекли к ответственности за незаконный въезд и пребывание в России.

Каждый из нарушителей заплатит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. За пределы страны выдворят восемь иностранцев. Также к ответственности привлекли организаторов незаконной миграции. Они находятся под подпиской о невыезде.

«За организацию незаконной миграции отделом дознания УМВД в отношении двух местных жителей в возрасте 44 и 45 лет возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ», — заявила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

С 14 по 20 октября сотрудники Минсельхозпрода Московской области совместно с ГУРБ и УМВД провели мероприятия по соблюдению миграционного законодательства и торговли в Дмитрове и Солнечногорске. Теперь 11 бизнесменам грозят штрафы.