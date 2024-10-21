11 бизнесменам Подмосковья грозят штрафы за нарушение миграционного законодательства

С 14 по 20 октября сотрудники Минсельхозпрода Московской области совместно с ГУРБ И УМВД провели мероприятия по соблюдению миграционного законодательства и торговли в Дмитрове и Солнечногорске. Обследован 71 торговый объект, выявлено 46 замечаний. По нарушению соблюдения законодательства иностранными гражданами составлено 42 протокола, из них: 20 протоколов по статье 18.10 КоАП, 10 протоколов по статье 18.8 КоАП РФ и 12 протоколов по статье 18.17. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

11 предпринимателям грозят штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан по части 4 статьи КоАП РФ 18.15 до 11 млн рублей. Как отметили в министерстве, помимо штрафов, во всех муниципалитетах будет задействован механизм изъятия несанкционированной продукции для того, чтобы не допускать повторного появления самовольных построек в прежнем месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане РФ», — заявил Воробьев.