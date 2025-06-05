Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать подрыв ж/д путей под Воронежем

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Взрыв прогремел на перегоне Евдаково — Садуны в Воронежской области из-за подрыва ж/д путей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать это дело, сообщает пресс-служба СК РФ .

Подрыв пути произошел 5 июня. Взрыв прогремел прямо перед прохождением поезда.

В результате был повреждено железнодорожное полотно. Несколько поездов пришлось остановить. По предварительным данным, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Выяснять обстоятельства происшествия будут сотрудники Главного следственного управления СК России.

Ранее ФСБ заявила, что на путях в Воронежской области был устроен подрыв. Машинист вовремя заметил повреждения рельсов, его действия помогли предотвратить трагедию.

Между тем в районе происшествия на ж/д путях нашли несколько взрывных устройств.