сегодня в 11:30

На ж/д путях в Воронежской области нашли несколько взрывных устройств

Специалисты осмотрели железнодорожные пути в Воронежской области рядом с местом, где ранее прогремел взрыв. Они обнаружили несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), сообщает SHOT .

СВУ были заложены рядом с местом, где на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны прогремел взрыв.

На данный момент к месту происшествия едут специалисты, которые займутся разминированием железнодорожного полотна. Ранее сообщалось, что взрыв мог произойти из-за технической аварии.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев взял ситуацию на личный контроль. По его словам, на участке временно остановлено движение поездов.