В Воронежской области после взрыва на ж/д путях остановили движение поездов

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Гусев: несколько поездов остановлено на участке ж/д в Воронежской области

В Сети распространилась информация, что 5 июня на железной дороге в Воронежской области прогремел взрыв. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что на данный момент остановлено движение нескольких поездов, на месте работают оперативные службы.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлено несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — рассказал Гусев в Telegram-канале .

По словам губернатора, причину происшествия предстоит установить оперативным службам, которые уже находятся на месте происшествия. Туда же отправили аварийно-восстановительную бригаду.

Гусев отметил, что взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось, что под Воронежем на железной дороге прогремел взрыв на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны.