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Взрыв произошел на ж/д путях в Воронежской области

Взрыв прогремел на 725 километре перегона Евдаково – Сагуны в Воронежской области, сообщает Baza .

В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно.

По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Брянской и Курской области в результате подрыва обрушились мосты. В Брянской области конструкция рухнула на поезд, погибли семь человек.

Позже на перегоне между станциями Унеча и Жеча в этом же регионе была обнаружена несработавшая бомба.