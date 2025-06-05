Взрыв произошел на ж/д путях в Воронежской области
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Взрыв прогремел на 725 километре перегона Евдаково – Сагуны в Воронежской области, сообщает Baza.
В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно.
По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.
Ранее в Брянской и Курской области в результате подрыва обрушились мосты. В Брянской области конструкция рухнула на поезд, погибли семь человек.
Позже на перегоне между станциями Унеча и Жеча в этом же регионе была обнаружена несработавшая бомба.