На Брянской железной дороге обнаружен неразорвавшийся заряд С-4

На перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области была обнаружена не сработавшая бомба, изготовленная из пластичной взрывчатки С-4 американского производства, сообщает «Коммерсантъ» .

В ходе расследования терактов на железных дорогах Центральной России следователи обнаружили на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области не сработавшее взрывное устройство. Экспертиза показала, что диверсанты использовали пластичную взрывчатку С-4 американского производства.

По данным источников «Коммерсанта», аналогичные заряды могли применяться и в других атаках на транспортную инфраструктуру. Следствие не исключает, что на территории страны действует несколько диверсионных групп, координирующих свои действия.

В последние дни произошла серия взрывов на объектах Московской железной дороги, которые Следственный комитет РФ квалифицировал как террористические акты. Первый инцидент произошел 31 мая около 22:50 на перегоне Выгоничи—Пильшино в Брянской области, где был взорван автомобильный мост. Обрушившиеся конструкции попали на проходящий пассажирский поезд Климов—Москва, что привело к гибели 7 человек и ранению 97 пассажиров.

Утром 1 июня около 3:00 последовал взрыв железнодорожного моста на перегоне Остапово—Михайловский Рудник в Курской области, в результате которого тепловоз и три вагона грузового состава сошли с рельсов. В этом происшествии пострадали только машинист и его помощник. Третий взрыв прогремел в 10:50 того же дня на перегоне Унеча—Жеча, где повреждения получили 5 метров железнодорожного полотна, но обошлось без человеческих жертв.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая возможные каналы поставок взрывчатки и координацию действий диверсионных групп.