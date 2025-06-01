В Брянской области подорвали мост, по которому проезжал поезд «Москва — Климово»

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово», сообщает « 112 » со ссылкой на источник.

Состав сошел с рельсов. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщает SHOT.

По предварительной информации, было заложено четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

Сейчас спасатели обследуют завалы на месте обрушения виадука.

Мост обвалился у села Выгоничи.