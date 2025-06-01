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Baza: подрыв мог стать причиной обрушения моста в Курской области

Обрушение моста в Курской области, по которому ехал грузовой поезд, могло произойти из-за подрыва, сообщает Baza .

По предварительным данным, взрыв произошел около 02:30, пострадала одна из опор конструкции. Ехавший по мосту локомотив рухнул на трассу. Началось возгорание, которое впоследствии потушили спасатели.

В результате обрушения моста и схода поезда с рельс пострадал машинист. У него повреждена нога. Остальные члены бригады в порядке.

В РЖД отметили, что сход поезда произошел из-за падения пролета моста на перегоне Остапово — Михайловский рудник. На месте происшествия работают следователи. Причины крушения моста выясняются.

На месте проходят восстановительные работы. Их контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Автомобильная дорога под рухнувшим мостом перекрыта.

Вечером 31 мая также произошло крушение моста в Брянской области. Конструкция рухнула на пассажирский поезд, в результате чего 7 человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что трагедия произошла из-за подрыва моста.