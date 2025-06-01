Опубликовано фото с места нового подрыва железнодорожных путей под Брянском

Утром 1 июня в Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел еще один подрыв железнодорожных путей, однако ни путеизмерительный поезд, ни люди не пострадали. Фото с места происшествия появились в Сети, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что на одном из участков железнодорожных путей не хватает шпалы. Предварительно известно, что на перегоне Унеча — Жеча прогремело три взрыва.

Позднее при обследовании путей недалеко от места подрыва нашли устройство, которое не сдетонировало. В результате этого происшествия никто не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что после того, как в Брянской области подорвали мост и упал пассажирский поезд, где погибли семь человек, прогремел еще один взрыв на железной дороге.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе объявлен траур на ближайшие трое суток - 2, 3 и 4 июня.