В Брянской области подорвали еще один железнодорожный путь
Фото - © Алексас Кведорас / Фотобанк Лори
СМИ сообщили, что в первой половине дня 1 июня в Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел подрыв еще одного железнодорожного пути, пишет Telegram-канал «112».
В момент происшествия на перегоне Унеча — Жеча проходил путеизмерительный поезд, который не получил никаких повреждений. Пострадавших на этот раз удалось избежать.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд из-за подрыва моста. В результате происшествия семь человек погибли, еще десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Также грузовой поезд сошел с рельсов в Курской области, причиной также стал подрыв моста.
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады о случившемся в российских регионах по линиям ФСБ и МЧС.