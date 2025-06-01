В Брянской области подорвали еще один железнодорожный путь

СМИ сообщили, что в первой половине дня 1 июня в Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел подрыв еще одного железнодорожного пути, пишет Telegram-канал «112» .

В момент происшествия на перегоне Унеча — Жеча проходил путеизмерительный поезд, который не получил никаких повреждений. Пострадавших на этот раз удалось избежать.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд из-за подрыва моста. В результате происшествия семь человек погибли, еще десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Также грузовой поезд сошел с рельсов в Курской области, причиной также стал подрыв моста.

Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады о случившемся в российских регионах по линиям ФСБ и МЧС.