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Песков: ФСБ и МЧС всю ночь докладывали Путину о ЧП с поездами в России

Российский президент Владимир Путин в течение всей ночи 1 июня получал оперативные доклады по линиям ФСБ и МЧС о подрывах мостов с поездами в двух российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

По словам Путина, ФСБ и МЧС всю ночь докладывали путину о ситуации с крушением поездов в Курской и Брянской областях.

В Брянской области из-за подрыва моста упал пассажирский поезд, а в Курской области с моста рухнул грузовой поезд. В обоих происшествиях есть пострадавшие.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и расследуют обстоятельства обоих происшествий.