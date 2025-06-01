Песков: ФСБ и МЧС всю ночь докладывали Путину о ЧП с поездами в России
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Российский президент Владимир Путин в течение всей ночи 1 июня получал оперативные доклады по линиям ФСБ и МЧС о подрывах мостов с поездами в двух российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам Путина, ФСБ и МЧС всю ночь докладывали путину о ситуации с крушением поездов в Курской и Брянской областях.
В Брянской области из-за подрыва моста упал пассажирский поезд, а в Курской области с моста рухнул грузовой поезд. В обоих происшествиях есть пострадавшие.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело и расследуют обстоятельства обоих происшествий.