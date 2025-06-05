Названа возможная причина взрыва на ж/д путях в Воронежской области

сегодня в 11:16

Техавария могла стать причиной взрыва на ж/д путях в Воронежской области

Взрыв на ж/д путях в Воронежской области произошел, по предварительным данным, из-за технической аварии, сообщает Mash .

Взрыв прогремел на 725 км перегона Евдаково — Сагуны. В результате происшествия незначительно повреждено железнодорожное полотно.

По предварительным данным, пострадавших в результата взрыва нет. На месте работает аварийно-восстановительная бригада.

На участке остановлено несколько поездов, движение на юг заблокировано. Однако его обещают разблокировать в скором времени.