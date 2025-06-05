ФСБ: поврежденный под Воронежем ж/д путь был подорван

Утром 5 июня в Воронежской области на перегоне Евдаково — Садуны прогремел взрыв на железнодорожных путях. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), на путях был устроен подрыв, сообщает РБК .

По данным ведомства, взрыв прогремел перед тем, как по путям должен был проехать поезд. Машинист вместе с бригадой вовремя заметили повреждение на путях и остановили состав.

В ФСБ отметили, что действия железнодорожников помогли предотвратить повреждение поезда и позволили избежать жертв среди пассажиров.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных путях в Воронежской области после первого взрыва нашли еще несколько самодельных взрывных устройств, заложенных на рельсах. Позднее в Сети появилось фото с места подрыва, на котором видны поврежденные рельсы и шпалы.