ФСБ: поврежденный под Воронежем ж/д путь был подорван
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Утром 5 июня в Воронежской области на перегоне Евдаково — Садуны прогремел взрыв на железнодорожных путях. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), на путях был устроен подрыв, сообщает РБК.
По данным ведомства, взрыв прогремел перед тем, как по путям должен был проехать поезд. Машинист вместе с бригадой вовремя заметили повреждение на путях и остановили состав.
В ФСБ отметили, что действия железнодорожников помогли предотвратить повреждение поезда и позволили избежать жертв среди пассажиров.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных путях в Воронежской области после первого взрыва нашли еще несколько самодельных взрывных устройств, заложенных на рельсах. Позднее в Сети появилось фото с места подрыва, на котором видны поврежденные рельсы и шпалы.