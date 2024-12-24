Банда мигрантов захватила помещения ЖК «Инновация» в Москве

В столице банда мигрантов переоборудовала технические помещения в ЖК «Инновация» на бульваре Эйнштейна в квартиры и поселилась там. Жильцы жалуются на грязь и плохой запах, сообщает Mash .

Мигранты проводят в доме ремонтные работы. Они обустроили кладовки под квартиры. Некоторые технические помещения они даже отремонтировали под себя. Таким образом, в ЖК появилось как минимум 6 «квартирок», в которых живут граждане ближнего зарубежья.

По словам местных жильцов, мигранты постоянно курят и готовят на электрических плитах, из-за чего в подъезде стоит плохой запах. Также новые соседи устроили свалку на лестничной площадке. В квартирах из-за этого стали появляться тараканы.

Жильцы дома пытались жаловаться в компетентные органы, но это не помогло. Мигранты же заявили, что они «дружат» с участковым. Жильцы подозревают, что полиция, УК и застройщик закрывают глаза на незаконно проживающих в технических помещениях, потому что мигранты платят им за это вознаграждение.

Ранее стало известно, что мигранты разливали контрафактную газировку Coca-Cola и Pepsi в Подмосковье. 18 тыс. бутылок поддельной газировки нашли на подпольном предприятии в Химках