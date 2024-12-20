Мигранты разливали контрафактную газировку Coca-Cola и Pepsi в Подмосковье

Свыше 18 тыс. бутылок контрафактной газировки известных брендов обнаружили в промзоне городского округа Химки. Напитки реализовывались оптовым покупателям в Московском регионе, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

По предварительной информации, злоумышленники установили оборудование в ангаре на Рабочей улице и наняли на работу нелегальных мигрантов, которые изготавливали контрафактную газировку. Затем ее разливали в бутылки с этикетками Coca-Cola и Pepsi и реализовывали «оптовикам» в столичном регионе.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе осмотра помещения были найдены свыше 18 тыс. единиц готовой продукции, а также оборудование для разлива газировки, упаковочные материалы и другие предметы, которые могут служить доказательствами.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) и 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в РФ). Правоохранительные органы задержали фигурантов.

Нелегальных мигрантов привлекли к ответственности по 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранными гражданами правил въезда в РФ или режима пребывания). Им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из страны.