Автомобиль протаранил пьедестал в центре перекрестка под Волгоградом

Машина влетела в пьедестал в центре перекрестка в Камышине Волгоградской области. После удара она эпично пролетела в воздухе, сообщает «112» .

ДТП произошло в вечернее время. В Сети появились кадры, как машина на большой скорости таранит монумент, но удар приходится на боковую часть. В кадре видны искры.

После удара автомобиль пролетает в воздухе и приземляется. В этот момент от машины идет дым.

По предварительным данным, водитель за рулем авто не справился с управлением. Он отказался от медосвидетельствования, на него составили административный протокол. Сам мужчина госпитализирован.

Ранее «ГАЗель» влетела в два столкнувшихся авто на юго-востоке Москвы. От полученных травм водитель грузовика погиб на месте.

