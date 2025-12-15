Водитель погиб: «ГАЗель» влетела в 2 столкнувшихся авто на юго-востоке Москвы

сегодня в 12:44

Водитель погиб при столкновении 3 автомобилей на 14-м км МКАД

«ГАЗель» на скорости влетела в два столкнувшихся автомобиля на юго-востоке Москвы. От полученных травм водитель грузовика погиб на месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник днем на внешней стороне 14-го км МКАД. Предварительно, водитель «ГАЗели» совершил наезд на два автомобиля, которые остановились после аварии. Водитель грузовика погиб на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

На опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва» кадрах видно, как «ГАЗель» на скорости влетела в аналогичную «ГАЗель». В результате удара кабина второго автомобиля получила сильные повреждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.