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Автомобиль, при подрыве которого погиб генерал Москалик, был снят с учета

Автомобиль, из-за подрыва которого погиб замначальника оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, был снят с учета в январе 2025 года, сообщает ТАСС .

Согласно документам, которые изучило агентство, автомобиль сменил семь владельцев.

Москалик погиб утром 25 апреля возле дома из-за взрыва автомобиля.Транспортное средство взорвалось в момент, когда военный проходил мимо него. Взрывное устройство привел в действие исполнитель убийства, к которому, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, может быть причастен Киев.

Сотрудники Следственного комитета квалифицировали как убийство взрыв, в ходе которого умер генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.