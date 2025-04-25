СК РФ назвал убийством взрыв генерала Москалика в Балашихе

Сотрудники Следственного комитета квалифицировали как убийство взрыв, в ходе которого умер генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, Следственный комитет открыл уголовные дела об убийстве, а также незаконном обороте взрывчатки.

Петренко добавила, что сдетонировало СВУ. Оно было начинено поражающими элементами.

Генерал-лейтенант, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик умер в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf рядом с домом №2 на бульваре Нестерова в подмосковной Балашихе 25 апреля. Детонация произошла, когда офицер проходил мимо машины.