Aviaincident: российские пилоты зафиксировали НЛО над Москвой

Экипаж самолета «Аэрофлота» заметил неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Москвой в районе аэропорта Шереметьево, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Пилоты Airbus A-320 при вылете из Москвы в Минск заметили небольшой объект, схожий по форме с куполом или крылом, которое впереди было окрашено в желто-красные полосы.

НЛО было замечено на высоте около 8 тыс. м. Объект находился ниже высоты полета борта, поэтому не оказал влияния на выполнение рейса.

Ранее экипаж самолета «Победа» заметил НЛО в ходе полета в Волгоград.