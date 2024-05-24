Аварийная работа электросети привела к гибели 8 сотрудников OZON в Истре

Сотрудники МЧС назвали аварийную работу электросети предварительной причиной пожара в Истре, который унес жизни 8 человек 23 мая, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС Московской области .

Огнеборцы напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения техники безопасности при использовании электросети. Поврежденные электрические приборы ни в коем случае нельзя использовать, а уходя из дома, нужно отключать все электроприборы из розеток.

Для собственной безопасности и безопасности соседей, в квартирах и домах следует установить автономный дымовой пожарный извещатель, который может спасти жизни.

Пожар произошел ночью 23 мая в частном 3-этажном домовладении в СНТ «Снегирь». В здании располагался хостел для нелегалов, на который регулярно жаловались местные жители. В результате происшествия погибли 8 человек. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.