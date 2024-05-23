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Возгорание в хостеле под Истрой ликвидировали

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в хостеле в городском округе Истра. В результате ЧП погибли 8 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: г. о. Истра, деревня Падиково СНТ «Снегирь», дом № 37 поступило в четверг в 04:03.

По прибытии сотрудников МЧС выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный жилой дом. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

В 05:18 пожарные локализовали возгорание. В 08:55 ликвидировали открытое горение. В 14:05 спасатели устранили последствия пожара.

В тушении были задействованы 24 сотрудника МЧС и 9 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что сгоревший жилой дом арендовал 23-летний мужчина и превратил его в хостел, где проживали нелегальные мигранты. Погибшими оказались сотрудниками подрядчика, работавшего на складе OZON на Новой Риге.

Руководство СНТ неоднократно жаловалось в различные инстанции на работу заведения.