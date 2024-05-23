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Уголовное дело завели после гибели 6 человек при пожаре в хостеле в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время пожара в хостеле в городском округе Истра, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло минувшей ночью в частном 3-этажном домовладении в СНТ «Снегирь» деревни Падиково. Во время тушения огня пожарные нашли тела 6 человек, их личности устанавливаются.

Двум пострадавшим удалось спастись, их госпитализировали. Точное число тех, кто мог получить травмы, уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте ЧП работает группа следователей и криминалистов.

Как рассказали в подмосковной прокуратуре, негазифицированный дом общей площадью 250 кв. м сдавался в аренду. Предварительно, там мог располагаться хостел, где жили вахтовики.

В настоящий момент ведутся проливка и разбор конструкций. Представители СК и прокуратуры выясняют все обстоятельства трагедии.