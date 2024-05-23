Шесть человек погибли при пожаре в хостеле в Подмосковье

В хостеле в СНТ «Снегирь» городского округа Истра произошел пожар, в огне погибли шесть человек, сообщает SHOT .

Возгорание случилось в 4 часа утра в четверг. Сначала думали, что загорелся частный дом. Но позднее стало известно, что его сдавали в аренду под хостел. Спальные места в нем сдавали в основном вахтовикам.

Пожар локализовали на площади 80 кв. м.

В ходе тушения огня пожарные нашли тела шести человек. Когда началось возгорание, люди спали. Личности погибших еще не установили.

Также двое пострадавших добавлены в больницу.