Арт-объект едва не рухнул на детей в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде арт-объект упал рядом с гуляющими детьми
Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори
В Нижнем Новгороде на улице Березовской упал арт-объект. По словам очевидцев, гулявших поблизости детей едва не придавило при падении конструкции, сообщает pravda-nn.ru.
Уличный арт-объект находился на территории благоустроенного пространства в Московском районе. В социальных сетях местные жители уже успели предположить, что конструкция рухнула из-за чрезмерной нагрузки — по ней целыми группами лазили дети.
«Чуть не приплюснуло маленьких детей, в том числе мою 4‑летнюю дочь. Почему конструкция никак не закреплена?» — написала к публикации одна из нижегородок.
Ранее в нижегородском поселке Димара произошел пожар, в результате которого погибли супруги и их двухлетний ребенок.