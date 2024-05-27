Арт-объект едва не рухнул на детей в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде арт-объект упал рядом с гуляющими детьми

В Нижнем Новгороде на улице Березовской упал арт-объект. По словам очевидцев, гулявших поблизости детей едва не придавило при падении конструкции, сообщает pravda-nn.ru .

Уличный арт-объект находился на территории благоустроенного пространства в Московском районе. В социальных сетях местные жители уже успели предположить, что конструкция рухнула из-за чрезмерной нагрузки — по ней целыми группами лазили дети.

«Чуть не приплюснуло маленьких детей, в том числе мою 4‑летнюю дочь. Почему конструкция никак не закреплена?» — написала к публикации одна из нижегородок.

Ранее в нижегородском поселке Димара произошел пожар, в результате которого погибли супруги и их двухлетний ребенок.