Депутат Госдумы Александр Спиридонов считает, что украинское военно-политическое руководство сменило отношение к Крымскому мосту из-за провала на «мирном саммите» в Швейцарии. По мнению законодателя, швейцарское мероприятие окончилось без внятного результата для Киева, сообщает Life.ru .

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет военной ценности для украинцев. Представитель украинских военно-морских сил добавлял, что при уничтожении моста через Керченский пролив получится уже «не тот эффект», который ожидают в Киеве.

«Смену риторики спикера Военно-морских сил Украины я бы объяснил просто: после швейцарского фиаско (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, когда он не добился поддержки от якобы европейских друзей, спеси у укронацистов поубавилось, пришлось стать осторожными в словах», — сказал Спиридонов.

По мнению российского парламентария, в Киеве начали осознавать, что «остались одни со своими мечтами».