В Думе объяснили «охладевший» настрой ВМС Украины к Крымскому мосту
Фото - © Ministry of Defense of Ukraine/Wikipedia.org
Депутат Госдумы Александр Спиридонов считает, что украинское военно-политическое руководство сменило отношение к Крымскому мосту из-за провала на «мирном саммите» в Швейцарии. По мнению законодателя, швейцарское мероприятие окончилось без внятного результата для Киева, сообщает Life.ru.
Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост больше не имеет военной ценности для украинцев. Представитель украинских военно-морских сил добавлял, что при уничтожении моста через Керченский пролив получится уже «не тот эффект», который ожидают в Киеве.
«Смену риторики спикера Военно-морских сил Украины я бы объяснил просто: после швейцарского фиаско (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, когда он не добился поддержки от якобы европейских друзей, спеси у укронацистов поубавилось, пришлось стать осторожными в словах», — сказал Спиридонов.
По мнению российского парламентария, в Киеве начали осознавать, что «остались одни со своими мечтами».