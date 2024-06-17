В Павловском Посаде состоялся семейный фестиваль «7ЯФест»

В Павлово-Посадском округе 15 июня на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двор» прошел 8️-ой Региональный семейный фестиваль «7ЯФест». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Здесь дети вместе с родителями могли провести время за неформальным общением и играми. Организаторы подготовили множество активностей:

яркую концертную программу;

фотозоны для семейных кадров;

благотворительную акцию «Росток надежды»;

ростовые куклы;

анимацию для детей;

творческие мастер-классы;

аквагрим;

торговлю ремесленной и сувенирной продукцией;

экскурсию в машину скорой помощи от «НИКИ Детства»;

игровую зону со спортивными и интеллектуальными заданиями.

А счастливой кульминацией праздника стала ярмарка призов, на которой дети самостоятельно могли выбрать и купить себе сувенир на заработанные «7яфестки».

Также, на фестивале наградами за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию отмечены многодетные семьи, которые своим примером доказывают, что великое счастье это когда твои родные и близкие рядом.

За организацию фестиваля и сохранение семейных ценностей и традиций Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил Центр развития и поддержки семьи «Росток».

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