Власти Германии прокомментировали отказ от досрочных выборов

МИД Германии: проведение досрочных выборов стало бы подарком для «врагов»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что проведение досрочных выборов в стране после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент стало бы подарком для «врагов либеральной демократии», сообщает РИА Новости .

С 6 по 9 июня в странах-членах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. Правящая коалиция Германии набрала лишь 31%.

Самое серьезное падение результатов по сравнению с предыдущими выборами показали «Зеленые» (11,9 вместо 20,5%), которых и представляет Бербок.

Сразу после голосования в Европарламент власти Германии заявляли, что не намерены назначать досрочные выборы, как это было сделано во Франции.