Самый популярный блогер мира предложил свою кандидатуру Маску

Самый популярный в мире видеоблогер MrBeast (Джимми Дональдсон), собравший на YouTube 412 миллионов подписчиков, неожиданно заявил о готовности возглавить социальную сеть X, сообщает РИА Новости .

Его лаконичный твит «Я займу это место» появился сразу после объявления об отставке действующего гендиректора Линды Яккарино.

25-летний блогер, прославившийся масштабными челленджами и благотворительными акциями, не имеет опыта управления соцсетями.

За последние три года X сменила уже третьего руководителя. После Джека Дорси и Линды Яккарино владельцу соцсети Илону Маску предстоит сделать стратегический выбор: продолжить курс на «монетизацию свободы слова» или сделать ставку на новую медийную фигуру. Официальных заявлений от совета директоров X Corp. пока не поступало.