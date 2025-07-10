В Раде прокомментировали обещание Трампа о поставке ракет ВСУ

Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине десяти зенитных ракет для систем Patriot, однако в Киеве эту инициативу восприняли скептически, заявил нардеп Рады Артем Дмитрук.

«Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политический спектакль", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, возможности системы Patriot крайне ограничены в условиях массовых атак, а сами США испытывают дефицит таких комплексов.

«Основная цель Трампа — сделать политический ход: „Ну я же дал ракеты! Я помог!“ — резюмировал Дмитрук

Его позицию ранее поддержал высокопоставленный офицер ВВС Украины, который в беседе с The Times назвал передачу десяти перехватчиков «тупой шуткой».

В начале июля Politico сообщил о приостановке поставок зенитных ракет и других боеприпасов из-за истощения складов Пентагона. Однако уже 7 июля Трамп заявил, что не санкционировал это решение, и пообещал Киеву новые партии оружия, «прежде всего оборонительного». В Минобороны США подтвердили эти планы.