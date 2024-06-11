Итоги выборов в Европарламент-2024: что означает для России и Европы усиление правых партий

Кого выбрали в разных странах ЕС в общеевропейский парламент и как изменился расклад сил в этом органе и Евросоюзе в целом, читайте в материале РИАМО.

С 6 по 9 июня в странах-членах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент – главный представительный орган объединения. Результаты получились предсказуемыми и ознаменовали собой главный политический тренд Старого Света – рост популярности правых партий.

Выборы в Европарламент-2024: основные факты

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В 2024 году Европейский парламент избирали в десятый раз. После предыдущих выборов, состоявшихся в 2019 году, произошло еще одно важное событие – Брекзит. Хотя референдум о выходе Великобритании из состава ЕС прошел еще 23 июня 2016 года, решение об этом выходе вступило в силу только 31 января 2020-го, поэтому выборы в Европарламент в 2019 году были проведены по старым правилам. Согласно этим правилам, был избран 751 депутат, в том числе от Великобритании, однако после выхода Соединенного королевства из Евросоюза британские мандаты были распределены по другим странам и общее количество депутатов уменьшилось до 705. При этом на выборах 2024 года оно вновь увеличилось: избирали уже 720 депутатов.

Любопытно также, что выборы 2024 года пришлись на период оживления европейской политической жизни. С момента первых выборов в Европарламент в 1979 году явка на них неуклонно падала, и только в 2019 году снова пошла вверх, впервые с 1994 года превысив отметку в 50%. На выборах-2024 предварительная явка составила 50,93%.

Какие партии победили на выборах в Европарламент-2024 в разных странах

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Франция

Во Франции выборы завершились триумфом партии Марин Ле Пен «Национальное объединение»: она набрала 31,47% голосов и получила 30 из 81 французских мест в Европарламенте. Интересно, что пять мест получила еще одна правая партия, «Реконкиста», которой ранее в Европарламенте не было.

Правящая коалиция во главе с партией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала всего 14,56% голосов, получив 13 мест. Еще 13 мест достались Социалистической партии.

Пожалуй, главным итогом французских выборов в Европарламент стало то, что после своего сокрушительного поражения Макрон распустил национальный парламент Франции (Национальное собрание) и объявил досрочные выборы в него, которые должны состояться уже 30 июня. Таким образом, вполне вероятно, что «Национальное объединение» получит большинство мест и во французском парламенте (в распущенном Макроном Национальном собрании у партии Ле Пен было 88 мест из 577, а у партии Макрона – 171).

Германия

В Германии тоже произошел правый поворот – правда, победителем стал правоцентристский блок ХДС/ХСС (29 мест из 96), а не более радикальная «Альтернатива для Германии» (второе место с 15 местами). При этом количество мест ХДС/ХСС не изменилось по сравнению с выборами-2019, а вот «Альтернатива для Германии» прибавила целых девять мест.

Что касается правящей в Германии коалиции, то Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, получив 14 мест, а «Зеленые» – четвертое (12 мест).

Кроме того, впервые в Европарламент попал левый «Союз Сары Вагенкнехт», получивший шесть мест. Его лидер известна в том числе своей критикой нынешних властей Германии за поддержку Украины.

Интересно также распределение голосов внутри страны: на всей территории бывшей ГДР «Альтернатива для Германии» заняла первое место, опередив ХДС.

При этом, несмотря на поражение правящей коалиции, правительство Германии не собирается брать пример со своего французского коллеги Эммануэля Макрона и объявлять досрочные выборы в бундестаг.

«Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чем-то подобном», – заявил официальный представитель кабмина.

Италия

В Италии победителем выборов стала правящая партия «Братья Италии» во главе с премьер-министром страны Джорджей Мелони. Ей досталось 24 места из 76. Впрочем, левоцентристская Демократическая партия отстала ненамного – у нее 21 место. Остальные политические силы Италии получили по восемь и меньше мест.

Таким образом, и в этой стране можно говорить об успехе правых политических сил. Правда, это успех еще 2022 года, когда Джорджа Мелони пришла к власти после парламентских выборов.

Испания

В Испании правые также одержали победу над левыми – но в обычном, центристском варианте. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса заняла второе место, получив 20 мест из 61 (и потеряв таким образом по сравнению с выборами-2019 одно место), а Испанская народная партия получила 22 места, улучшив свой результат пятилетней давности сразу на девять мест.

Можно констатировать, что в Испании, в отличие от других крупных стран Западной Европы, политическая жизнь продолжает протекать в предсказуемом двухпартийном ключе, когда правоцентристская партия сменяет левоцентристскую и наоборот, без вмешательства каких-либо радикальных «возмутителей спокойствия», таких как Ле Пен во Франции и «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

Нидерланды

В Нидерландах правые не смогли победить, но также показали отличную динамику: «Партия свободы» Герта Вилдерса получила шесть мест из 31 и впервые попала в Европарламент. Первое место заняла коалиция «Зеленые левые – Партия труда» с восемью местами – правда, по сравнению с выборами-2019 одно место они потеряли.

Правящая Народная партия за свободу и демократию, лидером которой до недавнего времени был действующий премьер-министр Марк Рютте, получила те же четыре места, что и пять лет назад.

Австрия

В Австрии правая Австрийская партия свободы сумела получить шесть мест из 20 и занять первое место, опередив и правоцентристскую Австрийскую народную партию, и левоцентристскую Социально-демократическую партию Австрии, каждой из которых досталось по пять мест.

Каков расклад политических сил в Европарламенте после выборов-2024

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В Европарламенте существуют несколько традиционных фракций, представляющих общеевропейские партии. Самые крупные из них, как это обычно бывает и в национальных парламентах Европы, – правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристская Партия европейских социалистов (фракция последней в Европарламенте называется «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»). По результатам выборов 2019 года у них было 182 и 154 места соответственно. Кроме того, более сотни мест (108) тогда получила либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу». 74 места достались «зеленым» («Зеленые — Европейский свободный альянс»), 73 – евроскептикам из фракции «Идентичность и демократия», 62 – более мягким евроскептикам из фракции «Европейские консерваторы и реформисты», 41 – более радикальным левым из фракции «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера». Кроме того, 57 мандатов получили депутаты, не вошедшие ни в одну из фракций.

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Какие же изменения произошли в Европарламенте после выборов-2024? По 18 мест потеряли фракции «Обновляя Европу» и «Идентичность и демократия», 14 – «зеленые», 13 – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», одно место – правоцентристская Европейская народная партия. Наилучший результат – у фракции «Европейские консерваторы и реформисты», которые улучшили свое представительство сразу на 11 мест.

При этом в Европарламент были избраны 55 новых депутатов, пока не входящих ни в одну из фракций (к ним относятся, например, депутаты от «Альтернативы для Германии»).

Следует также учитывать, что общее количество депутатов с 2019 года уменьшилось с 751 до 720, что тоже повлияло на потери большинства фракций.

В итоге условно правые партии (вместе с центристской Европейской народной партией) после выборов-2024 превосходят условно левые в соотношении 317:303. После предыдущих выборов это соотношение было 377:317 в пользу «левых».

Победит ли партия Марин Ле Пен на новых выборах во Франции

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После того, как Эммануэль Макрон распустил французский парламент и объявил новые досрочные выборы, естественно было бы ожидать, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» сможет победить и на них. Но проводить прямые параллели между выборами в Европарламент и Национальное собрание Франции не стоит, полагает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Макрон не авантюрист в том смысле, что его решение распустить парламент основано на определенных расчетах. Я думаю, он рассчитывает на то, что результат "Национального объединения" на французских выборах будет существенно ниже, и таким образом он сможет сбить волну», – рассказал эксперт в интервью ТАСС.

Лукьянов отметил, на европейских выборах граждане голосуют «больше идеологически, посылая определенный сигнал истеблишменту».

«Потому что Европарламент на непосредственное существование граждан европейских стран влияния не оказывает, это такая церемониальная вещь», – пояснил политолог.

А вот на национальных выборах, по мнению Лукьянова, «люди все-таки голосуют с учетом того, что выбранные ими партии будут формировать правительство, а правительство определяет экономическую политику и состояние кошельков граждан».

«И здесь немножко более расчетливый, меркантильный подход. Поскольку так называемые популистские партии нигде еще у власти не были, за исключением Италии, и опыта у них нет, это вызывает некоторые опасения у граждан, мало ли наломают дров, лучше уж тогда [избрать] более опытных», – отметил эксперт.

С тем, что в результатах выборов в Европарламент и национальный парламент Франции «разница будет», согласен и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Что означают результаты выборов в Европарламент для России

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Несмотря на заметные успехи правых партий, в том числе выбивающихся из устоявшейся европейской политической системы, ожидать изменения курса ЕС по отношению к России не стоит. Об этом красноречиво свидетельствуют одинаковые слова, которыми подвели итоги выборов два очень разных спикера – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первая заявила, что новое «новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским».

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь», – сказала фон дер Ляйен 10 июня.

В тот же день Песков с ней согласился: «Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Мы это видим».

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, «несмотря на локальные успехи евроскептиков, никакой сенсации не произошло, и ЕК продолжит проводить проукраинскую и антироссийскую политику».

При этом эксперт подчеркнул, что победа евроскептиков на досрочных выборах во Франции может «сильно осложнить как военную помощь Киеву, так и переговоры о вступлении Украины в Евросоюз».

В свою очередь, Сергей Марков отметил, что хотя несистемные правые улучшили свои результаты, «они становятся все более системными».

«В частности, мощное “Национальное объединение” во Франции во главе с Марин Ле Пен перешло на проамериканскую и антироссийскую позицию. Главная группа правых “Идентичность и Демократия” раскололась. Из нее по инициативе Марин Ле Пен исключена другая мощная партия – “Альтернатива для Германии”. “АдГ” пытается еще быть против войны на Украине и за мир. А Марин Ле Пен стала полностью за войну против России. Таким образом она пытается заработать разрешение на победу на будущих президентских выборах от правящей олигархии», – считает политолог.