Погибшего при спасении людей в Курске росгвардейца наградят

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил , что сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества.

Соответствующее решение принял директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Трагедия произошла вчера во время атаки беспилотников ВСУ на один из пляжей Курска, при которой погибло четверо человек, в том числе, пятилетний мальчик.

27-летний сотрудник группы задержания ОВО города Курска прибыл на место после первого удара для оказания помощи пострадавшим.

В момент, когда Гаврилов участвовал в эвакуации людей, последовал второй удар, оказавшийся для него смертельным.