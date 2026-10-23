Эксперт Поздняков предупредил об ответственности за спил дерева соседа

Нельзя самовольно спиливать соседское дерево, даже если его ветви нависают над участком или повредили забор. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT .

Дерево по общему правилу принадлежит собственнику участка, где оно растет. За его повреждение или уничтожение может наступить ответственность с возмещением ущерба. Для устранения помех Поздняков предложил использовать негаторный иск — требование устранить нарушения права собственности по статье 304 Гражданского кодекса России.

«А в случае повреждения забора вред возмещается на основании ст. 1064 ГК России. Порядок действий может быть следующий: зафиксировать проблему (сделать фото и видео с привязкой к участку, составить акт с участием свидетелей (других соседей), при необходимости получить заключение специалиста о состоянии дерева и забора), направить соседу письменную претензию (описать нарушение, предложить конкретный срок для обрезки ветвей, ремонта забора или удаления дерева), а если он отказывается — обратиться в суд», — заявил эксперт.

Строительные и санитарные нормы устанавливают минимальные расстояния от деревьев до границ участков. Их нарушение может стать дополнительным аргументом в суде, отметил Поздняков.

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