Жителям Подмосковья разъяснили последствия незаконного майнинга

Нелегальная добыча криптовалюты может обернуться лишением свободы, взысканием ущерба и конфискацией техники. Работа майнинговых ферм в жилых домах также создает риск пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что действия нелегальных майнеров квалифицируются по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». За незаконное потребление электроэнергии владельцу фермы могут грозить крупный штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.

Нарушитель также обязан полностью возместить ущерб. Энергокомпании подают гражданские иски, суммы взысканий за безучетное потребление достигают сотен тысяч и миллионов рублей. Суды все чаще принимают решения о конфискации оборудования. Изъятую технику могут обратить в счет погашения долга перед ресурсоснабжающей организацией.

Фермы в квартирах, подвалах и гаражах перегружают проводку. Круглосуточная работа оборудования приводит к перегреву кабелей, коротким замыканиям и возгораниям. Уже зафиксированы пожары с эвакуацией жителей многоквартирных домов.

Повышенное потребление перегружает подстанции и вызывает перепады напряжения: бытовая техника выходит из строя, возникает риск аварийных отключений целых районов. Энергетики вынуждены тратить бюджетные средства на экстренную модернизацию сетей.

Признаками фермы могут быть аномально высокое потребление по счетчикам, постоянный гул охлаждения, горячий пол и жужжание за дверями квартир, подвалов или гаражей. О подозрительной активности можно сообщить в управляющую компанию, энергосбытовую организацию или правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.