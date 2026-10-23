В Подмосковье ИИ помог устранить более 1,2 тыс нарушений уличной торговли

Искусственный интеллект с мая 2026 года помог устранить более 1,2 тыс. фактов несанкционированной торговли в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье подвели итоги сезона контроля уличной торговли с помощью искусственного интеллекта. С мая 2026 года ИИ помог устранить более 1,2 тыс. фактов несанкционированной торговли.

Нейросеть ежедневно анализирует видеопоток с более чем 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион». При обнаружении незаконной торговой точки она сохраняет кадр и автоматически формирует задачу ответственным службам для устранения нарушения.

Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение технологий искусственного интеллекта и содействие их разработке отвечают целям национального проекта «Экономика данных».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.