Жителям Подмосковья напомнили, как передать показания счетчиков после поверки онлайн

В Подмосковье завершается октябрьский прием показаний. Передать показания и уточнить сроки поверки приборов учета можно в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Если клиенты МосОблЕИРЦ поверили/заменили счетчик воды или тепла, сообщить об этом они могут, не посещая расчетный центр*. Отправьте фото акта о выполнении работ в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — разделе «Направить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ».

Передать показания после поверки можно:

через кнопку «Показания после поверки» в личном кабинет е или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Отправить обращение» — «Показания приборов учета»;

через оператора по телефону 8 499 444-01-00.

Если выполнялась установка или поверка «под ключ», извещать расчетный центр не нужно: мастер сам направит сведения в базу данных МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.