Жителям Подмосковья напомнили, как передать показания счетчиков после поверки онлайн
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
В Подмосковье завершается октябрьский прием показаний. Передать показания и уточнить сроки поверки приборов учета можно в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Если клиенты МосОблЕИРЦ поверили/заменили счетчик воды или тепла, сообщить об этом они могут, не посещая расчетный центр*. Отправьте фото акта о выполнении работ в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — разделе «Направить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ».
Передать показания после поверки можно:
- через кнопку «Показания после поверки» в личном кабинет е или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Отправить обращение» — «Показания приборов учета»;
- через оператора по телефону 8 499 444-01-00.
Если выполнялась установка или поверка «под ключ», извещать расчетный центр не нужно: мастер сам направит сведения в базу данных МосОблЕИРЦ.
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