Киев получает артиллерийские снаряды и ракеты для HIMARS

По данным Reuters, Пентагон начал отправку Украине новых партий критически важных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает ТАСС .

Это решение знаменует собой возобновление военной помощи после кратковременной паузы, вызванной опасениями по поводу собственных запасов США, указывает издание.

«Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о консультациях Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом в Риме. Обсуждались перспективы закупки американских вооружений.