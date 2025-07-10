Киев получает артиллерийские снаряды и ракеты для HIMARS
США возобновили военные поставки Украине
По данным Reuters, Пентагон начал отправку Украине новых партий критически важных боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает ТАСС.
Это решение знаменует собой возобновление военной помощи после кратковременной паузы, вызванной опасениями по поводу собственных запасов США, указывает издание.
«Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось о консультациях Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом в Риме. Обсуждались перспективы закупки американских вооружений.