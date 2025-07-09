Зеленский обсудил с американским посланником поставки оружия

Во время встречи со спецпосланником США Китом Келлогом в Риме Владимир Зеленский вновь акцентировал внимание на критической необходимости усиления ПВО и поставок западного вооружения, сообщает ТАСС .

«Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Обсудили поставки оружия и усиление ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Отдельно Зеленский упомянул перспективы закупки американских вооружений, совместного производства и локализации оборонных технологий на Украине.

Этот диалог проходит на фоне сообщений The New York Times о приостановке Вашингтоном поставок ряда критически важных боеприпасов, включая ракеты для Patriot, GMLRS, Hellfire и Stinger. Ранее МИД Украины даже вызвал временного поверенного США в Киеве Джона Гинкеля, выражая озабоченность сокращением помощи. Зеленский открыто заявил, что европейские союзники не смогут компенсировать сокращение американских поставок.

При этом президент США Дональд Трамп 3 июля подтвердил продолжение военной поддержки Киева, хотя и отметил, что сами США испытывают потребность в вооружениях. Четыре дня спустя он пообещал отправить Украине «еще некоторое количество оружия», уточнив, что речь идет в основном об оборонительных системах.